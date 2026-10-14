Стал известен приговор байкеру, насмерть сбившему звезду клипа "Девочка-война" Ксению Добромилову

Модель и актриса Ксения Добромилова погибла в ДТП с мотоциклом 5 мая. Ей было 34 года. Звезда клипа HammAli & Navai "Девочка-война" снимала байкеров на Большой Дорогомиловской улице. Один из водителей, Максим Завирюха, не справился с управлением и влетел в фотографа.

По сообщениям СМИ, байкер выполнял опасный маневр, подняв переднее колесо мотоцикла. А Ксения, завороженная трюком, вышла на проезжую часть ради эффектных кадров.

Добромилова скончалась в карете скорой помощи. Ксения получила тяжелые травмы, в том числе черепно-мозговую. Похоронили девушку 8 мая, но семья старалась сохранить это в тайне. Актриса упокоилась на Токаревском кладбище в Подмосковье.

После смертельного ДТП в отношении Максима Завирюхи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Байкер не отрицал свою вину, мужчина искренне раскаивался, он выразил готовность оказать помощь близким Добромиловой. В сентябре он выплатил маме Ксении два миллиона рублей.

14 октября прошло финальное заседание суда. Байкеру огласили приговор. Максим Завирюха приговорен к 1 году и 6 месяцам принудительных работ. Кроме того, мотоциклиста также лишили водительских прав на 2,5 года и удержали 10% его зарплаты в доход государства.