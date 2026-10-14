От домашней утвари до кокарды железнодорожника! Столичные реставраторы восстановили ценные артефакты

Так называемый полихромный рельефный изразец, произведенный в 17 веке, скорее всего, в мастерских Нового Иерусалима, — одна из самых ценных находок среди настоящего клада для археологов: более 900 предметов с 17 века - до начала 20. Все это обнаружили во время раскопок в районе Марьина роща. Живая история Москвы - фарфоровые статуэтки, игрушки, посуда...

Никита Зубарёв, археолог: "Это чашка фарфоровая, чашка фабрики Кузнецова - вот здесь на дне прекрасно видно клеймо. Это очень популярное изображение: чашка, которую дарили на день ангела с золотой надписью".

Пили москвичи не только чай...

Никита Зубарёв: "Осколки, к сожалению, не полностью сохранившейся пивной бутылки, сделанной в Санкт-Петербурге на заводе Калинкина, украшенной рельефным двуглавым орлом и вот год изготовления – 1896".

Среди аптечных пузырьков и парфюмерных флакончиков удивительная вещь — керамическая помадная баночка из Европы с загадочной надписью... А еще монеты, подсвечники, форменная кокарда железнодорожника. Больше ста лет эти артефакты хранились под землёй в Минаевском переулке.

С середины 19 века этот обширный участок на правом берегу реки Неглинной принадлежал купцам третьей гильдии Миняевым. Последний владелец уже начал сдавать земли в аренду и продавать их по частям, а в 1917 город полностью выкупил этот надел между Тихвинской и Новосущевской улицами.

С середины 80-х здесь был Московский институт инженеров транспорта. Теперь, когда старое здание решили перестроить, археологи и смогли провести изыскания.

Леонид Кондрашов, первый заместитель руководителя департамента культурного наследия г. Москвы, главный археолог г. Москвы: "Там был и главный дом, и лавки, подсобные сооружения - все это сохраняется на планах земельных участков, которые сохранились. И те находки, которые обнаружены, они как раз открывают нам новые страницы, которые рассказывают нам вот о повседневной жизни городской".

Домашняя утварь, закопчённые горшки, в которых готовили еду, кувшины... Большинство предметов реставраторы собирают по кусочкам. Сначала бережно очищают каждый элемент, мелкие наслоения удаляют скальпелем. Затем склеивают специальным составом. Так воссоздали и нарядный белоглиняный кувшин 18 века с ручной росписью...

Анна Никитина, реставратор керамики: "Мы не стремимся восстановить вещь до идеала, как это требует, например, коммерческая реставрация. Нам важно сохранить облик предмета, чтобы можно было прийти человеку в музей и как бы понять, что вот такой вот кувшин в восемнадцатом веке был в обиходе".

Отреставрированные находки передадут в Музей Москвы - самые редкие и ценные покажут посетителям.