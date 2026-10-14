Больше чем хобби: Кружок судомоделирования объединил москвичей разных возрастов

Настоящие гонки на воде в Москве! Суда на скорости огибают буйки, а юные капитаны следят за каждым маневром. Здесь важны не только реакция, но и то, насколько хорошо собрана модель. А готовиться к этому соревнованию ребята начали еще год назад. За основу брали настоящие суда и их чертежи. Затем в школьной мастерской создали цифровую модель.

Дальше работа с деталями. Их нужно отшлифовать и собрать воедино. Так цифровой проект постепенно обретает форму. Кружок судомоделирования – один из самых популярных в школе. Здесь занимаются больше 20 ребят: и младшеклассники и выпускники.

Настя учится в 4 классе. Создавать собственную флотилию ей помогает отец. Евгений и сам когда-то увлекался судомоделированием. Теперь к любимому занятию вернулся уже вместе с дочерью.

За миниатюрной копией судна может стоять не только увлечение, а личная история. Рушан Зелятинов был раньше речником, мотористом, хотел поработать на самом мощном буксире, но не довелось.

Модель точно повторяет оригинал. Машинное отделение работает как настоящее. Слышно рев двигателя. В длину буксир больше метра. На воде ведет себя уверенно: может даже баржу за собой тянуть! Рядом ребята спускают на воду свои модели, чтобы проверить их на скорость и маневренность. Юные капитаны должны пройти дистанцию как можно быстрее не задев буйки. Но даже у опытных бывают неудачи: один неверный маневр и кораблекрушение!

Но на берегу обязательно найдутся те, кто поможет. И в этом, пожалуй, особенность судомоделирования: оно объединяет людей разных поколений, которые не только создают корабли, но и поддерживают друг друга.