В Московском зоопарке выходили детеныша боливийской ночной обезьяны: его бросила родная мать

Детёныша краснокнижной боливийской ночной обезьяны выходили в Московском зоопарке. От малыша отказалась мама, поэтому за ним ухаживали сотрудники отдела "Приматы", которые запечатлели развитие животного на камеру.

Для детёныша сделали специальный меховой карман с грелкой, который заменял ему тепло родителей. Малыш в нём спал, а во время бодрствования перемещался по нему, как будто по спине мамы.

Сначала животное кормили молочной смесью. Сейчас в рацион входят фрукты, яйца и насекомые. Обезьянка подросла, окрепла и переехала в вольер к своей старшей сестре.