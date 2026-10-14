Верховный суд признал "баталхаджинцев*" террористической организацией

По данным ФСБ и заключению религиоведов, так называемая "Община последователей Батал-Хаджи Белхороева – баталхаджинцев*" - это секта. Адепты обязаны вносить в регулярные пожертвования. К деньгам имеет доступ только костяк группировки. Любой баталхаджиец может стать террористом, если так прикажет совет. Выйти из клана мало кому удавалось живым.

Юлиана Алексеева, официальный представитель Генпрокуратуры России: "Межрегиональными преступными группами баталхаджинцев совершались резонансные убийства, разбойные нападения, хищения государственного имущества и незаконный оборот драгоценных металлов".

По данным спецслужб и Следственного комитета, именно баталхаджинцы причастны к подрыву "Невского экспресса" на территории Тверской области в 2009 году. Тогда погибли 27 человек. В июне 2004 года было совершено нападение на Назрань. Тогда жертвами стали 78 жителей. Тоже причастны члены так называемой общины и террористического "Боевого крыла" баталхаджинцев. И именно они предоставили оружие из которого убивали людей в "Крокус Сити Холле".

Ибрагим Эльджаркиев был застрелен в Москве зимой 2019 года. Он занимал должность начальника центра по борьбе с экстремизмом республики Ингушетия. Акт устрашения, чтобы правоохранительные органы не расследовали дела баталхаджинцев.

"Члены вирда Рамазан Падиев и Батухан Точиев оказали содействие исполнителю террористического акта, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов. Это преступление длительное время готовилось на территории Украины", - сообщили в СК.

Община или вирд Батал-Хаджи Белхороева появилась еще в конце 19 века. Как шайка бандитов и разбойников преследовалась и в царской России и в Советском Союзе. После развала страны подняли голову и дорвались до власти. Нынешний лидер секты - Якуб Белхороев - внук Батал-Хаджи - занимал посты депутата народного собрания Ингушетии и управляющего республиканским фондом социального страхования. Сейчас отбывает десятилетнее заключение за присвоение денег. Верхушка вирда просочилась и в другие органы местной власти. Теперь буквально выбита оттуда российскими спецслужбами.

Чем занимаются сейчас выжившие и сбежавшие за границу лидеры вирда? Спонсируют украинских террористов, в частности банду, которая называет себя "батальоном Джохара Дудаева", запрещенного в нашей стране. И эти люди ничего общего не имеют с исламом.

На их счету - разбои, убийства, вымогательства. ФСБ ещё раз напоминает: уголовная ответственность наступает за спонсирование секты и выполнения приказов так называемых лидеров вирда.

* - террористическая организация, запрещенная в России