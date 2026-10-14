Собянин утвердил прогноз социально-экономического развития Москвы на три года

В Москве утвердили прогноз социально-экономического развития на 2027-2029 годы. Как сообщил в своем блоге мэр Сергей Собянин, в предстоящие три года ключевым источником роста останется развитие производственного сектора.

Активная промышленная политика столицы поможет развитию самых разных отраслей и обеспечению технологического суверенитета страны. Планируется, что выпуск продукции обрабатывающей промышленности будет расти на 6-7 процентов ежегодно. Также увеличится инвестиционная активность: этому будут способствовать смягчение денежно-кредитной политики Банка России и улучшение финансового состояния предприятий.

Устойчивому развитию экономики города поможет и стабильно высокий уровень потребительской активности. Ожидается постепенное возвращение инфляции к целевому уровню - четырем процентам в год.