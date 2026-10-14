"Сломаешь": Гурченко предупредила Басилашвили перед поцелуем

Олег Басилашвили считается легендой кино и театра. Однако поначалу у него был зажим перед камерой.

По словам артиста, ему повезло встретить режиссера Эльдара Рязанова. Как отметил Олег Басилашвили, кинодеятель мог создать "разгильдяйскую атмосферу" на площадке. А еще актер очень ценил Людмилу Гурченко, с которой работал над фильмом "Вокзал для двоих".

"Она была потрясающей актрисой, настоящим подвижником в искусстве. Сначала мне было тяжело. Не получалась, например, любовная сцена, где мы наедине в вагоне. Текст был очень хороший, но чересчур театральный. Ну не может мой герой говорить с женщиной, которая ему желанна, нравится, какими-то круглыми фразами. Не тот характер!" - рассказал Басилашвили.

Кульминацией стал срыв Эльдара Рязанова, который в какой-то момент не выдержал и ляпнул, что "Валька Гафт сыграл бы лучше". Басилашвили обиделся и ушел. Он даже думал, что его снимут с роли. Но вместо этого ему позвонили и вызвали на съемочную площадку. Там ему дали текст, но совершенно другой. Оказалось, его переписала Людмила Гурченко, которая очень точно поняла персонажа Олега Басилашвили, передает spb.aif.ru.

"В итоге сцену сняли за пять минут, а Гурченко перед кадром лишь сказала: "Когда будешь страстно целовать, не очень жми, потому что зубы у меня фарфоровые, вдруг ты их сломаешь". С тех пор мы с ней подружились и были на "ты", - заключил актер.

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