Говорить об установлении энергетического перемирия между Москвой и Киевом пока нельзя. Комментарий такого содержания дал в среду, 14 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

После вопросов журналистов по этой теме представитель Кремля поинтересовался: "А о чем заявлялось? Какой очерчен периметр энергетического перемирия, что это означает? Было ли это конкретизировано?"

Затем Песков подтвердил, что пока никакой конкретики не было, однако работа в этом направлении продолжается.

В целом вокруг предложений по украинскому урегулированию сейчас много "газетного шума", причем многое не соответствует действительности и является вымыслом, цитирует политика ТАСС.

Москва неоднократно подтверждала готовность вернуться за стол переговоров с Киевом, однако России нужно не краткосрочное перемирие, а устойчивый надежный крепкий мир. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Владимир Зеленский не заслужил передышку на поле боя, несмотря на попытки "использовать любые слова, инициативы, идеи, которые попадают в публичное пространство для того, чтобы всеми правдами и неправдами продвигать свою заинтересованность" в получении такой паузы.

Тем временем удары ВС России снова стали для киевского режима неприятной неожиданностью: Украина опять не получила от западных стран разведданные, которые предупредили бы заранее о предстоящей атаке. Утративший легитимность президент Владимир Зеленский подтвердил, что "уже второй раз Украина не была предупреждена".