Ситуация на российском топливном рынке уже гораздо лучше, чем была месяц назад. С таким заявлением выступил в среду, 14 октября, заместитель председателя правительства Александр Новак.

По словам вице-премьера, в России "ряд заводов вышли в работу после ремонтов, и сегодня ситуация значительно лучше, чем месяц назад, чем две недели назад".

Кроме того, предприняты действенные шаги по укреплению защиты энергетических объектов от вражеских атак, поскольку "это одно из направлений улучшения ситуации", цитирует Новака ТАСС.

Ранее американские власти резко критиковали киевский режим за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам — это резко взвинтило цены на дизельное топливо во всем мире. Вашингтон потребовал от Киева прекратить подобные атаки.

Однако главарь киевского режима Владимир Зеленский надерзил президенту США Дональду Трампу, заявив, что тот должен заключать сделки по дизелю с Украиной, а не с Россией — якобы именно украинская армия решает, будут ли работать НПЗ.

Вслед за этим с Украины посыпались жалобы на то, что Соединенные Штаты прекратили снабжать ВСУ разведданными и ограничили украинским военным доступ к спутниковой системе Starlink. Из-за этого у киевского режима сорвался ряд военных операций, а появление российских ракет над Киевом стало для украинцев неожиданностью.