Овдовевший Олег Басилашвили заговорил начистоту: "Не в силах предать жену и отказать молодой подруге"

Олег Басилашвили блистательно исполнил роль Бузыкина в фильме "Осенний марафон". Хотя изначально его даже не думали звать на съемки.

В то время режиссер Георгий Данелия пересмотрел множество актеров, но ни один не удовлетворял его запросы. При этом его ассистентка настоятельно просила вызвать на пробы Олега Басилашвили, но тот только отмахивался. "Он же пижон из "Служебного романа", - отвечал Данелия.

Тогда ассистентка сама пригласила Олега Басилашвили на пробы втайне от режиссера. И когда актер приехал, то быстро понял, что Данелия не знал о его вызове. Но режиссер не растерялся, а посмотрел Басилашвили. В итоге он и воплотил образ Бузыкина.

Мало кто знает, что изначально фильм носил другое название - "Горестная жизнь плута", у которого были жена и любовница. "Не в силах предать жену и отказать молодой подруге, у которой больное сердце. Хотя на самом деле его единственная любовь — письменный стол, книги, словари", - высказался начистоту актер.

Сам Олег Басилашвили утверждает, что совсем не похож на своего героя. "Бузыкин — переводчик, а всё остальное мешает ему жить. Конечно, я не играл это напрямую, чтобы никого не обидеть. Ведь у Данелии и Володина, автора сценария, была похожая ситуация. Так что я придумал жизнь Бузыкина, хотя сам был совсем другим", - заявил Басилашвили для spb.aif.ru.

Напомним, что в этом году актер овдовел. С супругой Галиной Мшанской он прожил более 60 лет. Артист признался, что после смерти жены чувствует себя одиноким и потерянным. По его словам, Галина всегда была рядом, поддерживала его и во многом влияла на его жизнь.

Жена подарила Олегу Валериановичу двух дочерей — Ольгу и Ксению. Сейчас они находятся рядом с артистом, поддерживают актера и двое внуков.

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