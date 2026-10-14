Заммэра Ракова: на Международном благотворительном фестивале "Белая трость" выступят свыше 50 вокалистов из разных стран

15 октября, в Международный день белой трости, в концертном зале "Москва" состоится XVII Международный благотворительный фестиваль "Белая трость". На сцену вместе со звездами российской эстрады выйдут незрячие и слабовидящие вокалисты из разных стран. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В Москве мы последовательно создаем возможности для того, чтобы дети с особенностями здоровья могли раскрыться в творчестве и поверить в свои силы. Фестиваль “Белая трость” вырос из простого желания — дать талантливым ребятам с нарушениями зрения возможность выйти на большую сцену наравне со звездами и заявить о себе. Дети готовятся к кастингам, репетируют, работают с наставниками и выходят к публике — так они постепенно обретают уверенность, самостоятельность и смелость. За 17 лет фестиваль стал доброй традицией и объединил уже более 12 тысяч детей из разных стран. География проекта продолжает расширяться. В этом году вместе с известными артистами на одной сцене выступят 54 незрячих и слабовидящих вокалиста из 11 стран", — отметила Анастасия Ракова.

Отборочные этапы фестиваля проводятся с февраля по сентябрь в восьми федеральных округах России. С каждым годом география участников становится шире. В этом году в фестивале примут участие вокалисты из России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Грузии. Впервые в финале выступит представительница Республики Сербской (Босния и Герцеговина). Вместе с юными исполнителями на сцену выйдут Диана Гурцкая, Ани Лорак, Зара, Валерия и другие известные российские артисты.

Среди участников фестиваля — 23 воспитанника Центра социальной интеграции. В их числе артисты мюзиклов фестиваля "Инклюзивная Москва": Олеся Тараненко, сыгравшая главную роль в постановке "Тайна кентервильского привидения", а также Роман Башинский и Софья Строганова — самые юные актеры мюзикла "Качели".

Ежегодным организатором "Белой трости" является благотворительный фонд "По зову сердца" под руководством Дианы Гурцкая. За проведение отборочных этапов в Москве отвечает Центр социальной интеграции Дианы Гурцкая. В этом году фестиваль вошел в число финалистов премии #Мывместе и в настоящее время участвует в народном голосовании.

Центр социальной интеграции Дианы Гурцкая столичного Департамента труда и социальной защиты населения — единственное учреждение в России и странах СНГ, предоставляющее людям с инвалидностью адаптированные программы социокультурной реабилитации. Здесь дети и молодые люди от пяти до 35 лет могут заниматься творчеством: осваивать театральное и изобразительное искусство, гончарное ремесло, танцы, вокал и игру на музыкальных инструментах.

Центр также выполняет методическую и инфраструктурную функции, помогая людям с инвалидностью выстраивать долгосрочный путь творческого развития. Он охватывает все этапы — от первых занятий до выступлений в крупных проектах, включая международный фестиваль "Белая трость" и городской фестиваль "Инклюзивная Москва".

Международный день белой трости посвящен людям с нарушениями зрения. Его задача — обратить внимание общества на вопросы самостоятельности незрячих и слабовидящих людей, формирования доступной среды и обеспечения равных возможностей для полноценного участия в общественной жизни. Белая трость символизирует независимость и мобильность людей с нарушением зрения, передает портал mos.ru.