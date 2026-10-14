Российские средства противовоздушной обороны ликвидировали в течение суток 1425 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом рассказало Минобороны России в среду, 14 октября.

Как отмечает ведомство в ежедневной сводке в своем "Макс"-канале, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 262 128 беспилотных летательных аппаратов, которые враг направлял на российские регионы.

ВС России продолжают решать задачи спецоперации. Так, подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области расширяют внешнюю зону контроля. В кольце окружения продолжаются бои за населенные пункты Николаевка, Варваровка, Приколотное, Котовка и Гогино.

В районе населенного пункта Доброполье Донецкой Народной Республики штурмовые группы 51-й армии продвигались в центральной и северо-западной частях города. За сутки освобождено 142 здания.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин отметил, что Москва остается открытой для возобновления диалога, которые по-прежнему саботирует Киев. При этом российские власти предупреждают, что цели специальной военной операции будут достигнуты в любом случае — если не за столом переговоров, то на фронте.