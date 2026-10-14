Россиян обязали оформлять электронное разрешение на въезд в Казахстан

Правительство Казахстана приняло постановление об утверждении правил получения электронных разрешений на въезд в республику для иностранцев, которым не требуется виза. Это распространяется и на граждан России.

Как уточняет ТАСС, электронное разрешение на въезд в Казахстан не потребуется россиянам до 16 и старше 65 лет, а также ряду лиц при исполнении служебных обязанностей и сопровождающим тела покойных для захоронения.

Получение электронного разрешения на въезд в Казахстан для россиян и других иностранцев будет бесплатным.

Новые правила вступят в силу 1 июля 2027 года, до этого во въезде без электронного разрешения иностранцам отказывать не будут.

Ранее в республиканском Министерстве внутренних дел сообщали, что вопрос взимания платы с иностранных граждан за электронное разрешение на въезд в Казахстан остается открытым — сумма пока обсуждается. В итоге было решено сделать оформление бесплатным.

Между тем в миграционной службе российского МВД рассказали, что свидетельство о рождении исключено из перечня документов, по которым несовершеннолетние могут пересекать границу России. При этом для детей старше 14 лет и совершеннолетних россиян сохранена возможность въезда в ряд государств, включая Казахстан, по внутреннему российскому паспорту.