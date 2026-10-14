Могилу Анатолия Кашпировского засекретили: люди боятся скверны

Анатолий Кашпировский скончался 3 октября. Ему было было 87 лет. Причиной смерти целителя стала полиорганная недостаточность на фоне запущенного онкологического заболевания — рака желудка четвертой стадии с метастазами в печень, легкие и мозг.

Прощались с магом в Москве 8 октября. К траурному залу на Троекуровском кладбище пришли сотни поклонников Кашпировского. После панихиды тело целителя загрузили в катафалк и отвезли в грузовой терминал аэропорта. Анатолий Михайлович завещал похоронить его в семейной могиле в Виннице.

Однако SHOT утверждает, что тело гипнотизера положили в "безымянную" могилу, а место засекретили во избежание осквернения. Якобы на могиле целителя отсутствуют табличка с именем и фото, а все венки оставлены без подписей.

При этом выяснилось, что последний приют Анатолий Кашпировский обрел именно в Виннице, на кладбище, где покоятся его родители и дочь Елена, однако могила психотерапевта находится отдельно от могил его близких.

Говорят, близкие намеренно скрывали время и место похорон. После того как стало известно о возвращении тела Кашпировского на родину, в соцсетях появились возмущенные комментарии украинцев и их призывы осквернить могилу. Родные испугались, что на кладбище будут приходить ради издевательств, и решили не оставлять даже намеков на захоронение.

Напомним, Анатолий Кашпировский получил широкую известность еще в СССР. Он проводил телевизионные сеансы, утверждая, что может удаленно лечить десятки болезней. Позже психотерапевт, которого часто называли экстрасенсом, собирал многотысячные стадионы и также проводил лечебные сеансы.

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