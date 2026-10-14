Киркоров устроил взбучку Орбакайте из-за возмутительного поступка Дени Байсарова

Младший сын Кристины Орбакайте 28-летний Дени Байсаров стал профессиональным художником. Картины внук Аллы Пугачевой создает давно, и полотен накопилось столько, что Байсаров решил провести персональную выставку.

Экспозиция "Иные" открылась 9 октября 2026 года в московской галерее современного искусства Sistema Gallery. Работы Дени заняли три этажа галереи и разделены на три части: "Эфир", "Сущности" и "Материя". Полотна представляют мир, освобожденный от земной реальности.

На открытие выставки пришли светские хроникеры, отметился даже Андрей Малахов. Но при этом не было представителей отечественной эстрады. Дени никого не позвал, даже Филиппа Киркорова, который тепло общается с Кристиной Орбакайте и во многом ее поддерживает.

Поступок Байсарова возмутил поп-короля. Киркоров сразу же все высказала Орбакайте.

"С удовольствием бы посетил выставку нашего Денички, но он мне не звонил. Я, когда узнал про то, что был вернисаж, поговорил с Кристиной: "Как же так? А меня не позвал..." Кристина же объяснила мне, что, мол, Дени очень волновался и никого не звал", – рассказал Киркоров газете Metro.

Прокомментировал Филипп Бедросович и появление на открытии экспозиции Андрея Малахова. Поп-король уверен, что телеведущего тоже не приглашали, но он все равно пришел.

"Ну, Малахова и приглашать не надо, он сам всегда приходит!" — сказал артист о своем куме, крестном отце своего сына Мартина и дочери Аллы-Виктории.