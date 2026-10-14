"Ничего тут твоего нет, успокойся": Паулина Андреева дала жесткий ответ после развода с Федором Бондарчуком

Паулина Андреева прославилась в качестве актрисы. Однако поначалу она планировала стать журналисткой.

Но проучившись пару лет, будущая звезда экрана решила сменить сферу интересов. "Когда тебе 18 лет, ты вообще ни к чему не прикипел. Ты вообще еще себя не понял. Просто тебя несет эта жизнь — это так классно!" - отметила актриса.

Однако все меняется с возрастом. После 30 лет, по мнению Андреевой, люди уже начинают "цепляться за свои пожитки и привычки". При этом Паулина считает, что именно это тормозит и не дает развиваться.

"Ничего тут твоего нет, успокойся. Все может закончиться, измениться, и ничего этого не будет. Поэтому большего преодоления, большей воли и мотивации требуется человеку после 30-ти, чтобы двигаться в новые области жизни. Где ты не самый умный в этой комнате", - жестко высказалась артистка.

Да и вообще, считает Паулина, жить трудно, но это не значит, что надо падать духом. "Жизнь полна потерь, неожиданностей и приятностей в том числе. И ты не знаешь, что когда случится, поэтому жить, правда, трудно. Тем более с тем, что происходит вокруг — пи***ц. Нам очень трудно, это огромный вызов для нас всех. Поэтому я не хочу говорить, что жизнь трудная — с опустившимися руками. Жизнь трудная, я это признаю, но иду я по ней с интересом, без отчаяния", - сообщила Паулина.

Актриса призналась, что у нее не всегда получается быть на позитиве. "То я нахожу для себя баланс с сегодняшним миром, то полностью его теряю. Но мне кажется, что отчаиваться иногда тоже полезно. Это говорит о том, что мы живые, мы должны переживать про это все. Мы не должны от этого отворачиваться. Мы должны переживать, плакать, злиться об этом. Это обязательные периоды для нас, как для людей", - заключила Андреева в беседе с SETTERS Media.

Ранее актриса оформила развод с Федором Бондарчуком. Еще несколько лет назад поползли слухи о проблемах в браке режиссера и актрисы. А потом Паулина Андреева на всю страну объявила о расставании с Федором Бондарчуком. Но затем неожиданно удалила это заявление, словно его и не было никогда. В близком окружении тогда говорили, что актриса решила дать второй шанс режиссеру. Якобы они даже на короткое время сошлись. Но в итоге у Федора и Паулины ничего не получилось, и в середине весны актриса подала на развод.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>