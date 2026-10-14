Эстонские власти намереваются инициировать вывод из эксплуатации резервного газопровода, идущего из России через страны Прибалтики в Калининградскую область.

Как сообщает Eesti Ekspress, 22-километровая труба принадлежит эстонской энергетической компании Elering. Для Москвы это был запасной вариант на случай, если трубопровод через Литву или плавучий терминал в Калининграде выйдут из строя.

Ожидается, что глава эстонского кабмина Кристен Михал прикажет министру энергетики и окружающей среды Эркки Кельдо договориться с Латвией, на территории которой находится запорный клапан газопровода, о том, чтобы трубопровод больше не открывался для транзита.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что Евросоюз утратил ключевые экономические преимущества, которые опирались отчасти на дешевые энергетические ресурсы из России. В Москве указывали, что европейцы теперь платят за газ примерно в девять раз больше по сравнению с американцами из-за отказа от российских энергоресурсов.

При этом на возмущение Европы дизельной сделкой России и США в Кремле ответили обвинением в цинизме. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил, что европейские государства, как и все остальные страны мира, являются активными покупателями российской нефти и российских нефтепродуктов.