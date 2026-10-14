Медведев оценил панику Зеленского после отключения от разведданных США

Реакцию властей в Киеве после отключения информации от американской разведки прокомментировал Дмитрий Медведев. Как отметил зампред Совбеза России в "Максе", "зеленая вошь" отсутствием разведданных возмущена.

По словам Медведева, без информации от американских спецслужб Владимир Зеленский слепнет, мечется и паникует. Но такой шаг Вашингтона объясним - когда хамишь спонсорам, они злятся. Зампред Совбеза подчеркнул, что Трамп не Шольц: он не хочет быть "ливерной колбасой" и не любит, когда его кусают кровососущие насекомые.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил, что Вашингтон прекратит снабжать Киев разведданными, если украинский лидер не последует рекомендации остановить удары по российским НПЗ. ВСУ продолжили атаки на заводы, по последним данным, Украина перестала получать предупреждения о ракетных пусках ВС России, также частично отключен Starlink.