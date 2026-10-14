Договоренность Москвы и Вашингтона о поставках дизельного топлива посылает позитивный сигнал российской экономике в целом. Об этом рассказал в среду, 14 октября, заместитель главы правительства России Александр Новак.

Как отметил политик, нашей экономике пойдет на пользу увеличение объемов переработки на нефтеперерабатывающих заводах и добычи нефти, в бюджет поступят дополнительные налоги, из которых можно будет дополнительно профинансировать социальные расходы. Открываются новые возможности для инвестиций.

Новак не исключил, что Россия уже к концу 2026 года может увеличить экспорт дизеля до 3,5 миллиона тонн в месяц и занять 10% мирового рынка.

При этом для поставки первой партии российского дизеля в Соединенные Штаты требуется время, чтобы заключить контракт и загрузить танкер. По словам вице-премьера, уже ведется проработка контрактов с американскими коллегами на уровне министерств и компаний, сообщает ТАСС.

Ранее сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель призвала добиваться восстановления отношений с Россией и заключения сделки, аналогичной соглашению между Москвой и Вашингтоном. Политик похвалила Трампа, который решает энергетическую проблему своей страны, пока мы "здесь остаемся ни с чем".

Лектор российского общества "Знание" Константин Блохин отметил, что соглашение по дизелю воспринимается как пощечина не только многими политиками в Европе, но и в США. Эксперт напомнил, что прежде сама идея переговоров с Россией воспринималась как капитуляция Соединенных Штатов, как слив интересов Украины, США и Запада в целом.