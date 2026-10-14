Путин: Киберугрозы на фоне гибридной внешней агрессии выходят на новый уровень

Владимир Путин 14 октября провел совещание по вопросам кибербезопасности, передает РИА Новости.

Как отметил президент, Россия внедряет передовые подходы в области хранения, обработки и передачи данных.

ПО словам главы государства, киберугрозы на фоне гибридной внешней агрессии выходят на новый уровень. Для их нейтрализации необходимо совершенствовать системы цифровой безопасности.

Россия системно и последовательно выстраивает цифровой контур экономики, проводит ее платформизацию, подчеркнул Владимир Путин. И добавил, что страна последовательно укрепляет свой суверенитет во всех областях.

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