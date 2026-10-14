Польша заявила о готовности оплатить строительство новой базы США

Польские власти готовят законопроект о финансировании создания военной базы США. Американцы уже осмотрели потенциальные локации для строительства объекта, сообщила замглавы Минобороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецка.

Ранее в польском военном ведомстве заявляли, что ожидают решения о создании постоянной американской военной базы в Польше до конца этого года. Собковяк-Чарнецка подчеркнула в радиоэфире, что американская база на польской территории значительно повысит безопасность. Но безопасность имеет свою цену, и Варшава готова заплатить, заявила замминистра.

По словам представителя Минобороны, она бы не удивилась, если бы американцы несколько сократили свое присутствие на континенте. В то же время, считает замминистра, это вряд ли коснется восточной части континента, передает "Интерфакс".