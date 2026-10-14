Трамп готов отдать приказ о прекращении передачи разведданных Киеву, но Зеленский оторван от реальности

Трамп очень зол и может отдать приказ о прекращении предоставления разведданных Киеву. Это, по мнению американского издания Semafor, дело практически решенное. США уже как минимум дважды не предупредили ВСУ об атаке с применением баллистических ракет. Но Зеленский, кажется, слишком оторван от реальности и продолжает сыпать ультиматумами: "Мы просим дополнительные ракеты-перехватчики Patriot для Украины. Для нас совершенно справедливо сказать Соединенным Штатам, Европе и всем нашим партнерам, что ни одна страна в мире не должна оставаться один на один с Россией. Мир может прийти только через силу, и мы просим Америку помнить этот принцип Рейгана".

Компания Илона Маска "Старлинк" этой ночью ограничила работу украинских терминалов спутниковой связи при скорости движения дрона более 60 километров в час - то есть практически для любых беспилотников ВСУ. Да и вся логистика на Украине завязана именно на "Старлинки". За Зеленского вступился весь авангард русофобии. Но Илон Маск на выпады пока никак не отреагировал. Тогда Западу пришлось пустить в ход тяжёлую артиллерию. Генсек НАТО Марк Рютте вышел к журналистам с обновлённым аутотренингом - "не поддаваться панике и держать строй": "Мы сильнее. Сохраняйте спокойствие, продолжайте в том же духе, что означает инвестирование в оборону, но особенно в обеспечение того, чтобы Украина имела все, что ей нужно, и продолжала делать то, что ей нужно".

Чтобы хоть как-то умаслить главаря киевского режима, Брюссель пообещал выделить Украине еще почти 3 млрд евро в рамках двухлетнего кредита на 90 млрд евро. Деньги должны пойти на закупку дронов, систем ПВО, ракет и на прочие военные нужды. Впрочем, средств не хватает уже и на совсем бытовые нужды. В Киеве - перебои с электричеством и водоснабжением. Городской транспорт парализован. Света и интернета нет даже в здании верховной рады. Зал заседаний освещают с помощью генераторов. Депутаты обвиняют во всем мэра Кличко. Тот перекладывает ответственность на Зеленского.

А Зеленскому некогда. На фоне ухудшения отношений с США он срочно прилетел в Лондон. В аэропорту его традиционно встретил лишь экипаж самолета и посол в Великобритании Валерий Залужный. Которого западная пресса в последнее время все активнее сватает на роль нового президента Украины.