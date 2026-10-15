Российские средства ПВО сбили 166 украинских БПЛА в ночь на 15 октября

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили в ночь на четверг, 15 октября, 166 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточняет российское Министерство обороны в официальном "Макс"-канале, дроны неприятеля были сбиты и обезврежены над Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской, Ростовской областями, над Московским регионом, Краснодарским краем и над Крымом.

Российские бойцы не оставляют без ответа попытки врага ударить по мирному населению и гражданским объектам. Так, дроноводы бригады "Варяг" войск беспилотных систем ВС России уничтожили цеха завода "КСМ Протек" под Киевом, электроподстанцию в Вышгороде и радиолокатор СТ-68.

При этом усиливается защита важных объектов на территории России. Вице-премьер Александр Новак сообщал, что предприняты действенные шаги по укреплению защиты нефтеперерабатывающих заводов от вражеских атак, поскольку "это одно из направлений улучшения ситуации" с топливом.