Сотни военных объектов неонацистов охвачены пожарами в тыловых районах Украины. Российская армия этой ночью нанесла новую серию ударов беспилотниками.

Как сообщили в Минобороны, поражена портовая инфраструктура в Одесской области. В акватории Чёрного моря горят два сухогруза, перевозившие оружие для киевских радикалов. Детонации и в Кировоградской области. Взрывы не прекращались более шести часов.

В ответ на террористические атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру России поражены логистические центры, подстанции, питавшие заводы ВПК и склады дронов. Также пожары вспыхнули в Ровненской, Винницкой и Днепропетровской областях.

На передовой - критическая ситуация для боевиков на Запорожском участке. Наши основные мотострелковые соединения вплотную подошли к Орехову, до города осталось менее километра. Малые группы уже занимают позиции на окраинах. И важные сообщения поступают с Добропольского направления.