Герои СВО: российский лейтенант получил ранение, но продолжил эвакуацию товарищей

Гвардии рядовой Максим Солдатов во время штурма вражеского опорника получил множественные ранения в результате детонации магнитной мины. Он проявил мужество и отвагу и вступил в бой с превосходящими силами противника, уничтожив неонацистов из стрелкового оружия. Наши военные смогли закрепиться на новых рубежах.

Гвардии лейтенант Андрей Пузанов, командир штурмовой группы, неоднократно эвакуировал в безопасное место бойцов, пострадавших в результате обстрелов. Выполняя одну из задач, он сам получил ранение, но продолжил руководить эвакуацией товарищей и не допустил их гибели.