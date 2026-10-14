МИД: Соглашения по статусу российских баз в Сирии подпишут до конца года

Российские военные базы в Сирии станут учебно-логистическими центрами. Межправительственные соглашения по статусу этих объектов могут быть подписаны до конца года, сообщил замглавы МИД России Георгий Борисенко.

Речь идет о российских военных базах в Хмеймиме и Тартусе. Дипломат напомнил, что в августе был подписан промежуточный меморандум о трансформации военных объектов в совместные российско-сирийские учебно-логистические центры. Сейчас готовятся соглашения, которые окончательно закрепят их статус.

Учебно-логистические центры частично будут находиться в совместном использовании. В частности, они будут использоваться для обучения сирийских военнослужащих, приводит слова Борисенко "Интерфакс".