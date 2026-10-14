Мама Алены Савкиной дала первый комментарий о ее тяжелой борьбе с раком

Звезда "Дома-2" Алена Савкина призналась, что уже несколько месяцев борется с раком. Болезнь у девушки обнаружили в запущенной, четвертой стадии.

Рапунцель-младшая не решалась рассказать о своей беде, но после признания Алена стала более откровенной с поклонниками в соцсети. Она даже опубликовала фото и видео из онкоцентра, показав, как рак изменил ее внешность. Савкиной пришлось расстаться с роскошными волосами.

Поклонники Алены были шокированы. Многие подумали, что ее страничку в соцсети взломали. А кое-кто решил даже открыть сбор средств на лечение. Савкиной пришлось в срочном порядке утихомиривать всех доброжелателей. Рапунцель-младшая обратилась к своим поклонникам с заявлением. Алена подчеркнула, что она не просила ни у кого денег, к сборам не имеет никакого отношения и вообще не знает, кто их устроил.

Позже на связь вышла мама Савкиной Татьяна Владимировна. Известная телебабушка подтвердила, что у Алены серьезное заболевание, а также подчеркнула, что ее дочь запретила кому-либо рассказывать подробности.

"У меня ребенок лечится. По поводу прогнозов ничего не знаю. Мне ребенок сказал, никому ничего не говорить", — так коротко и предельно сдержанно высказалась мама Алены.

Татьяна Владимировна очень переживает за дочь, старается сделать все от нее зависящее, чтобы Савкина продолжала лечение и не волновалась из-за внимания общественности, передает "Телепрограмма".