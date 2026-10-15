Делягин: "Украинский проект нужен для ослабления Европы. Чтобы Англия могла грабить ее, как Индию"

В среду в Высшем земельном суде Гамбурга начались слушания по делу о подрывах трубопроводов "Северный поток". Главный фигурант - украинец Сергей Кузнецов, который как считает Генпрокуратура ФРГ, руководил группой, устроившей в Балтийском море теракт по заданию госструктур Украины. За четыре года, прошедшие с момента подрыва, российских специалистов до расследования так и не допустили, а версию о причастности к произошедшему Соединенных Штатов буквально похоронили.

О ситуации вокруг расследования с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил Михаил Делягин, научный руководитель Института проблем глобализации.

— В Гамбурге начался эпохальный, буквально, суд над гражданином Украины Кузнецовым, который в течение нескольких месяцев организовал диверсию на "Северных потоках", нырнул с подельниками на глубину 80 метров и все это взорвал…

— Подождите, подождите, подождите. Я правильно понимаю, что это тот самый украинец, который перед этим выкопал Черное море?

— Вполне возможно.

— Тогда мы можем присоединиться к иску, потому что работа выполнена не очень качественно, есть недоработки. Соответственно, я думаю, что мы можем присоединиться к немецкому, конечно, не правосудию, но и юриспруденции.

— Да едва ли мы к чему-то присоединимся. Самый странный вопрос, что к расследованию диверсии на "Северных потоках" нас не привлекли никак, информацией не делились. Версия, не то что правдоподобная, а версию о непосредственном участии в организации терактов американцев гремела где-то год, если не дольше, но ее никто не учел. Вы верите в эту украинскую версию?

— Нет, ну, конечно, знаете, в теплых морях есть ныряльщики за жемчугом. Которые обхватывают ногами камень, погружаются на глубину, собирают раковины и всплывают. Может быть, это украинец из тех ныряльщиков за жемчугом. Но в целом это бред, безусловный бред. Потому что, ну как бы сказать помягче-то. Нашли кого-то, кого можно обвинить. Попробуйте обвинить американцев. Притом, что были публикации о том, что ЦРУ, как минимум, знала о подготовке теракта. Хотела финансировать этот теракт. Но когда ЦРУ узнала, что о его попытках знает разведка Нидерландов, они быстренько отползли, чтобы не светиться. С другой стороны, есть корпоративная культура. У нас диверсии очень хорошо делают англичане. В том числе глубоководные диверсии. Соединённые Штаты Америки со времён крейсера Maine в 1899 году, если мне память не изменяет, никаких серьёзных подводных диверсий не делали. Хотя это была диверсия надводная. И вообще говоря, если судить по стилю, то это, скорее, были англичане, а всё остальное - это версии. Но понятно, что проанглийский правитель Германии Мерц, гауляйтер, но от Англии, он может обвинять кого угодно, он может даже Трампа покусывать. Там был Байден, но ничего, обвинят, что это был Трамп. Но даже смотреть на Англию он права не имеет.

— Но вот посмотрите, где здесь тогда логика? Всей Европой, всем миром мы поддерживаем Украину, а тут либо с ведома, либо при прямой отмашке украинских властей гражданин Кузнецов на какой-то утлой яхте выходит в Балтийское море, взрывает это все и...

— Подождите, где здесь противоречие. Во-первых, в Европе логика умерла. Логика свойственна организованным кускам материи, не нынешним правителям Европы. Во-вторых, вы же сами начали с чего? Европейцы поддерживают Украину. Точка. Зачем продолжать-то? Ну, европейцы, безусловно, поддерживают Украину в террористической деятельности против самих европейцев.

— Вот о том и речь. Это естественно. Это же теракт против Германии, против германской инфраструктуры.

— Понимаете, в чём смысл украинского проекта, бандеровского проекта? Уничтожение нас, это если повезёт. Непосредственная задача, которая решена, - уничтожение Европы. Чтобы Европа не была конкурентом США, чтобы Европа не могла быть помощником Китаю в конкуренции с США, чтобы Европа была новой Индией, которую Англия будет спокойно грабить, как старую Индию. Но для этого Европа должна еще и деградировать.