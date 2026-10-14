В России в восьмой раз проводят Статистический диктант

В России начался VIII Статдиктант – просветительская акция, которая помогает проверить статистическую грамотность и научиться увереннее работать с данными. Продлится она до 22 октября, а пройти его задания можно онлайн на сайте.

Участники могут выбрать один из двух уровней. Школьный уровень предназначен для ребят от 12 до 18 лет – он включает 15 вопросов, на выполнение которых отводится 40 минут. Углубленный уровень включает 30 вопросов и задач о статистике, графиках и социально-экономических показателях. На его прохождение предусмотрено 60 минут.

Подробности можно узнать здесь.