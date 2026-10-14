Киев в шоке из-за ограничений работы Starlink

Двойной удар был нанесен Украине в ночь на среду, сообщает американская газета The New York Times. ВСУ неожиданно потеряли доступ к Starlink - одному из основных средств связи на поле боя.

Издание пишет, что ограничения работы терминалов спутниковой связи потрясли Украину и связали ей руки. В Киеве пояснили, что при движении беспилотников со скоростью более 160 километров в час связь начинала пропадать. Это мешало ВСУ и ограничило логистику.

Отмечается, что Киев пользуется милитаризованной версией беспроводной интернет-сети, которую оплачивает Пентагон. Это заставило украинских чиновников и аналитиков предположить, что ограничения исходят из Вашингтона. Тем более, что президент США Дональд Трамп в последнее время враждует с руководством Украины.

Авторы добавили, что Россия утром в среду выпустила десятки баллистических ракет в рамках широкомасштабной атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, оставив без энергоснабжения 600 000 человек в столице страны Киеве. Это было мрачным предупреждением о быстро приближающейся зиме. Россия готовится нанести сокрушительный удар по Украине, поскольку у Киева заканчиваются средства ПВО.