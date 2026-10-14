Вот как живет старенькая мама после похорон Сергея Соседова

Сергей Соседов скончался 23 сентября в Нерюнгри. Музыкальный критик прилетел в Якутию по работе, поднимался по лестнице в свой номер в отеле, но по неустановленной причине упал и получил серьезную травму. Журналиста сразу же госпитализировали, ему провели операцию, медики до последнего бились за жизнь Соседова, но не смогли его спасти.

Музыкальному критику было 58 лет. Причиной смерти журналиста судмедэксперты назвали перелом черепа и кровоизлияние в мозг.

30 сентября с Сергеем простились на Троекуровском кладбище. После панихиды гроб с телом Соседова увезли в Подмосковье. Покой журналист обрел на Перепечинском кладбище рядом с отцом, так решила его 90-летняя мама.

Спустя три неделе после гибели Сергея с Антониной Петровной связались журналисты портала Teleprogramma.org. Они поинтересовались, как пенсионерка себя чувствует, помогает ли ей кто-то теперь, когда сына, который всю жизнь прижил с ней, больше нет.

"Потихоньку живу, преодолеваю трудности", — поделилась мама музыкального критика.

Антонину Петровну навещают старший сын с женой, заглядывают внуки и правнуки. Семья старается окружить ее вниманием и заботой.

"Ко мне приходят родственники — и сын, и невестка, и внуки, и правнуки. Подруга рядом живет. Так что меня не оставляют, слава богу. Ну, в эти годы, конечно, лучшего и требовать нельзя", — рассказала Антонина Петровна.