Дмитриев анонсировал новые соглашения по дизелю с США

Москва поддерживает постоянный контакт с Вашингтоном по вопросу поставок российского дизеля. Ситуацию в сфере энергетического сотрудничества России и США описал спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Как сказал Дмитриев журналистам в кулуарах Российской энергетической недели, мосты сотрудничества Москвы и Вашингтона в этой сфере были сожжены. И теперь приходится их активно восстанавливать.

По словам Дмитриева, работа идет буквально в часовом режиме, решается множество логистических вопросов для эффективной реализации задачи. Спецпредставитель президента заверил, что соглашения по поставкам российского дизеля могут быть подписаны в ближайшие дни, передает ТАСС.