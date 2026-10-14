Жителей Москвы и области предупредили о сильном дожде

Предстоящей ночью в Московском регионе ожидается сильный дождь. Температура воздуха - плюс 6-8 градусов в столице и от плюс 4 до плюс 9 градусов - по области, сообщили в Гидрометцентре России.

Ранее синоптики поясняли, что осадки в Москве и Подмосковье пройдут в зоне малоподвижного атмосферного фронта, который влияет на погоду в регионе. По прогнозам, в период с 14 по 15 октября на столицу выпадет в сумме до 25 мм осадков. Это 35% от месячной нормы.

Завтра днем дождь продолжится – но небольшой, умеренный. Термометры покажут 9-11 градусов выше нуля, в Подмосковье - от плюс 7 до плюс 12 градусов. Еще теплее – до плюс 18 градусов – воздух прогреется на востоке столичного региона.