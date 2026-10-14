Новак сообщил об атаке Украиной двух НПЗ

Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что, по данным Минэнерго и компаний, 14 октября киевский режим атаковал два нефтеперерабатывающих завода - в Саратовской и Рязанской областях.

"Мы видим, что украинская сторона не демонстрирует движение в сторону энергетического перемирия", - отметил заместитель председателя правительства.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что говорить об установлении энергетического перемирия между Москвой и Киевом пока нельзя. По словам пресс-секретаря президента России, вокруг предложений по украинскому урегулированию сейчас много "газетного шума", причем многое не соответствует действительности.

До этого с утверждением о том, что Россия и Украина якобы заключили энергетическое перемирие выступил Дональд Трамп. Однако деталей глава Белого дома не привел.

Прежде Индия предложила план перемирия на Украине из трех пунктов. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".