Россияне пострадали в ДТП с микроавтобусом в Турции

Микроавтобус врезался в скалу на обочине трассы в районе Антальи в Турции. Пострадали девять человек, в том числе шестеро россиян, сообщает газета Akdeniz.

Как пишет газета, ДТП произошло около полудня на трассе Коркутели — Фетхие в районе Юкарыкараман. По предварительным данным, 58-летний водитель потерял управление, после чего машина съехала с дороги.

Бригады скорой помощи и полиции прибыли на место происшествия. Пострадавшим оказали первую помощь, после чего доставили в государственную больницу Коркутели. По факту аварии начата проверка, причины ДТП уточняются.

По последним данным, в результате ДТП в Анталье пострадали семеро россиян, среди них дети. Двое остаются в больнице, сообщили в генконсульстве России.