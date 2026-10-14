Противостояние президента США Дональда трампа и украинского лидера Владимира Зеленского влияет не только на дальнейшее развитие украинского конфликта, но и на его исход. Конфликт достиг своего пика и превратился в серьезный геополитический кризис, пишет британская газета The i Paper.

Украинские чиновники считали, что ситуация не может быть хуже, чем после перепалки Зеленского и Трампа в Овальном кабинете в феврале 2025 года. Однако, отмечает издание, нынешняя ситуация показала, что противостояние углубилось.

Соглашение президента России Владимира Путина и его американского коллеги подорвало усилия партнеров Киева оказывать давление на Москву, заключили авторы. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия ищет мирного решения по урегулированию конфликта на Украине.