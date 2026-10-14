В Крыму открыли для автомобилистов новую современную трассу - обход Алушты

Мимо окутанной туманом Димерджи, вдоль горящих на осеннем солнце виноградников, без светофоров - прямиком к морю! Четырехполосная трасса - обход Алушты - открыта. Дорога проходит через горную местность. Рельеф сложный, чтобы сгладить перепады высот строителям пришлось изъять 4 миллиона тонн грунта.

Восемь километров - и сплошь сложные технические решения. Две многоуровневые развязки, мост через реку Улу-Узень, семь путепроводов, 11 подпорных стен и виадук высотой 35 метров. Водители уже успели оценить удобство и красоту новой дороги.

Ограничение скорости движения по горной местности – 60 километров. Проехать весь участок можно за 10 минут, тот же путь через Алушту в час пик или турсезон мог занимать более часа.

Работы начались в 2023 году и были выполнены с опережением графика - на 9 месяцев раньше запланированного срока. Новый участок позволит разгрузить центр Алушты и сократит путь к южному берегу Крыма.

"Мы прогнозируем, что в туристический сезон сокращение времени в пути от Симферополя до Ялты за счет этого участка будет составлять до 1 часа", - отметил Павел Шуршилин, заместитель начальника строительного управления АО "ВАД" по Республике Крым.

Еще в 2020 году, запуская движение по главной транспортной артерии полуострова, трассе Таврида, президент Владимир Путин дал поручение сделать съезды к морю. Уже появилась трасса до Евпатории. Спроектирована дорога через Белогорск. Обход Алушты - часть еще одного масштабного проекта, в рамках которого ранее был открыт объезд Симферополя. Следующий этап – объединение уже построенных участков, строительство и реконструкция дороги через Ангарский перевал.

"Перевальное – Алушта самый сложный участок этого съезда, 16 километров пути. Находится этот участок непосредственно на самом перевале на Ангарском. Он проходит через 16 активных действующих оползней, поэтому на объекте очень много инженерной защиты", - добавил Павел Шурлишин.

Закончить работы планируют в 2030 году. Новая трасса позволит добраться прямиком из Керчи в Ялту, минуя населённые пункты всего за 3,5 часа.