Главное событие российской бьюти-индустрии: в Москве стартовала выставка InterCHARM

Пространство выставочного центра пропитано арабскими запахами. Такие стенды - практически как музей. Можно только послушать аромат, купить пока не получится. Производители из Саудовской Аравии еще только знакомят россиян с тем, как пахнет Восток.

Уже не первый год не только в России, но и в мире - бум корейской косметики.

"Корейцы невероятно много вкладывают в исследования, в лаборатории, в разработку новых эффективных формул", - отмечает Наталья Крыцовкина, тренинг-менеджер косметической компании.

Одна из модных инноваций - спикулы. Это микрочастицы морской губки.

Разнообразие марок из разных уголоков Россиии. Архангельская область представляет косметику на основе арктических водорослей. Их добывают в акватории Белого моря.

"Они очень отличаются от своих южных аналогов, поскольку наши водоросли растут долго и упорно в замерзающем море, которое покрывается ледяной коркой каждую зиму, за это время они вынужденно накапливают огромное количество вот этих вот полезностей из морской воды. Шампунь содержит кератин, молочные протеины", - рассказывает Виктория Махова, ведущий бренд-менеджер косметической компании.

InterCHARM - это еще и возможность для москвичек попасть в руки парикмахеров и визажистов и найти себе новый образ. Организаторы выставки говорят: отрасль в России показывает уверенный рост. Если в начале введения санкций на рынке было всего 20 процентов российских производителей, то сейчас уже 60.

"Наша самая большая цель - чтобы этот продукт попал в косметичку женщины, в ванные всех людей, которые живут в России. И, соответственно, именно здесь происходит знакомство с брендами. Большой популярностью пользуются среди закупщиков, приехавших из Ближнего Востока, из Индонезии, из Китая, им очень нравятся российские бренды. И скоро начнется массовое шествие нашей продукции за рубежом", - говорит Анна Дычева - Смирнова, председатель оргкомитета выставки InterCharm.

Специальный гость - знаменитый дубайский парфюмер индийского происхождения Юсуф Бхаи. Более 5 миллионов человек следят в соцсетях за тем, как он создает персонализированные ароматы. Самые необычные запросы - запах старого автомобиля или денег. Поэтому Бхаи часто называют "доктором ароматов". В дни выставки парфюмер проведет мастер-класс и покажет, как поймать запах воспоминания и поместить его во флакон.