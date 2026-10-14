Мишустин обсудил с главой "Русгидро" модернизацию и строительство новых энергообъектов

Модернизацию и строительство новых энергообъектов премьер Михаил Мишустин обсудил с главой "Русгидро" Виктором Хмариным.

Компания - крупнейший производитель электричества в стране, использует все виды генерации, кроме атомной. В планах - реализация нескольких проектов в гидроэнергетике. В ближайшее время введут в строй ГЭС в Чеченской республике и Кабардино-Балкарии, а также пройдёт модернизация Кубанского каскада ГЭС в Карачаево-Черкесии.

Опережающими темпами идут проектные работы по Нижне-Зейской ГЭС. Она сыграет важную роль не только как генератор электроэнергии, но и поможет противостоять паводкам.