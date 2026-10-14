Мишустин обсудил с главой "Русгидро" модернизацию и строительство новых энергообъектов

Модернизацию и строительство новых энергообъектов премьер Михаил Мишустин обсудил с главой "Русгидро" Виктором Хмариным.
Компания - крупнейший производитель электричества в стране, использует все виды генерации, кроме атомной. В планах - реализация нескольких проектов в гидроэнергетике. В ближайшее время введут в строй ГЭС в Чеченской республике и Кабардино-Балкарии, а также пройдёт модернизация Кубанского каскада ГЭС в Карачаево-Черкесии.
Опережающими темпами идут проектные работы по Нижне-Зейской ГЭС. Она сыграет важную роль не только как генератор электроэнергии, но и поможет противостоять паводкам.
"Гидростанции - это не только мощный ресурс для поддержки промышленных объектов, но это и так называемая дешевая электроэнергия. Строительство таких объектов будет способствовать формированию более привлекательных инвестиционных условий в конкретных регионах и по всей стране в целом. Что касается Дальнего Востока, то это, конечно, важнейшее стратегическое направление, которому особое внимание уделяется в стране, с точки зрения не только укрепления экономического потенциала макрорегиона, но и повышения качества жизни наших граждан, а также расширения возможностей России на восточном векторе. Конечно, для такой работы нужны кадры. Это один из самых серьезных вызовов. Тем более учитывая планы строительства новых электростанций и развития производства", - отметил премьер.