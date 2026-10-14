Автомобиль с миллионами задержали таможенники пункта "Верхний Ларс"

Набитый деньгами тайник нашли таможенники в автомобиле, следовавшем в Грузию. 425 тысяч долларов – это около 35 миллионов рублей – обнаружили сотрудники пункта пропуска "Верхний Ларс".

Как сообщили в Федеральной таможенной службе, стопки наличных были спрятаны в одной из скрытых полок автомобиля. Водитель машины крупную сумму денег не задекларировал должным образом.

В Таможенной службе напомнили об указе президента России от 1 марта 2022 года. Согласно этому документу, запрещен вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США.