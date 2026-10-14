Лавров передал главе МИД КНР доклад по фейкам в Буче

Доклад, посвященный разоблачению фейков о Буче, которые распространяет Киев, передал главе МИД КНР Ван И российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Министры встретились на полях VII саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку.

Как сказано в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства, Лавров и Ван И обсудили также отношения с США. Кроме того, главы МИД затронули проблемы кризисов на Украине и в Иране.

В МИД сообщили, что Лавров и Ван И обсудили подготовку серии встреч на уровне руководства России и Китая. Стороны подтвердили, что позиции Москвы и Пекина по затронутым вопросам совпадают.