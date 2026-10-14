Большой ошибкой назвал украинский лидер Владимир Зеленский отключение терминалов Starlink. Глава киевского режима заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, что это приведет к большим человеческим потерям.

По словам Зеленского, люди будут погибать, если атаки продолжатся и если Starlink не будет работать. Он утверждает, что это не помогает урегулированию конфликта.

Украинский лидер выразил надежду, что все дело в ошибке или серьезной технической проблеме. И попросил "по-партнерски" включить Starlink.