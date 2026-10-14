ФБР опровергло сообщения о визите Пателя в Россию

Пресс-служба ФБР опровергла сообщение телеканала MS Now о том, что директор ведомства прилетел в Россию. Кэш Патель находился в Вирджинии на мероприятии, связанном с правоохранительными органами, сообщили в спецслужбе.

В подтверждение своих данных пресс-служба опубликовала видео выступления Пателя в университете Либерти, добавив, что "источники" MS NOW осведомлены "ни о чем".

Телеканал ранее сообщил, что Кэш Патель 14 октября приехал с визитом в Россию. В планах директора ФБР, якобы, несколько встреч в Москве и Санкт-Петербурге, передает РБК.