Украинский лидер Владимир Зеленский пожаловался британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что теряет США как партнера. Глава киевского режима рассказал о первой реакции на договоренности американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина о поставках российского топлива.

По оценкам аналитиков, отношения Трампа и Зеленского находятся в своей самой низкой точке с момента их перепалки в Белом доме. Трамп 28 февраля 2025 года отчитал Зеленского, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр.

Трамп на днях выразил возмущение неготовностью Зеленского к мирным соглашениям. По словам американского лидера, Украине нужен новый президент. Зеленский, комментируя высказывания Трампа, выразил сожаление по поводу того, что Киев теряет сильного партнера.