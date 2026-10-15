Илон Маск открестился от замедления Starlink

Глава компании Илон Маск заявил, что не имеет отношения к ограничениям работы спутниковой связи Starshield. По его словам, эти системы принадлежат правительству США, а решения об ограничении их использования принимают американские военные и президент США.



Маск добавил, что спутниковая система Starlink американской компании SpaceX не применяется для ведения наступательных боевых действий, ее используют только для обороны и гражданских целей.



"Starlink — это коммерческая служба, принадлежащая и контролируемая SpaceX. Использование Starlink ограничено гражданской или оборонительной деятельностью и не может быть использовано для наступательных военных действий, поскольку это было бы неуместно для коммерческой компании", — заявил он.



14 октября Владимир Зеленский назвал отключение спутникового интернета Starlink на территории страны ошибкой и сообщил, что Киев обратился к Илону Маску с просьбой возобновить работу сервиса.