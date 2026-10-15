Первый семестр в вузе будет необходимо оплачивать до начала обучения

Минобрнауки РФ предложило обязать абитуриентов оплачивать первый семестр в вузе еще до начала обучения. Такая инициатива направлена на исключение ситуаций, когда поступающие заключают договоры сразу с несколькими университетами и создают проблему "виртуального" конкурса.



"Устанавливается обязательность при платном приеме оплаты обучения за первый семестр. Предоплата зафиксирует выбор поступающего и сделает платный конкурс более четким и справедливым для всех участников", — уточняют в министерстве.



Также было предложено дополнить порядок приема нормами о возможности оплаты обучения средствами материнского капитала и образовательного кредита. Документ вступит в силу с 1 марта 2027 года в случае его принятия.