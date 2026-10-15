Вашингтон готов к экономическому сотрудничеству с Россией

Президент США открыт к экономическому сотрудничеству с Россией после урегулирования украинского вопроса, пишет издание Wall Street Journal.



Отмечается, что президент США работает над завершением конфликта на Украине, после чего планирует предложить Москве новый вариант мирной сделки с экономическими и политическими выгодами для РФ.



"Трамп остается открыт к будущим экономическим отношениям между США и Россией", — сообщает издание со ссылкой на американских чиновников.



14 октября спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявлял, что Россия продолжит взаимодействие со Штатами, несмотря на многочисленные попытки Европы помешать сотрудничеству.