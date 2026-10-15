ВС России нанесли новые удары беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры Украины и судам, задействованным в интересах украинских боевиков.

Как сообщает Минобороны в своем "Макс"-канале, в Одесской области поражена портовая инфраструктура порта Измаил, которую укронацисты использовали для разгрузки и хранения грузов военного и двойного назначения.

В дополнение к этому на переходе морем поражены два сухогруза, которые доставляли в порт Одессы грузы военного назначения.

Ранее российский сенатор Владимир Джабаров выразил мнение о том, что Украина быстро сложит оружие, если президент США Дональд Трамп лишит киевский режим разведданных и доступа к данным спутниковой системы Starlink.

Между тем в Кремле, говоря о динамике переговорного процесса, подчеркивали: вокруг предложений по украинскому урегулированию сейчас много "газетного шума", причем многое не соответствует действительности и является вымыслом.