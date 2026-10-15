Главарь киевского режима Владимир Зеленский должен передать власть и уйти. Такое мнение высказал американский бизнесмен Илон Маск.

Предприниматель высказался в соцсетях в ответ на пост одного из пользователей про главный страх Зеленского — "завершение войны и проведение президентских выборов".

Маск подчеркнул, что "так бойня продолжится", поэтому Зеленскому время уйти.

Также бизнесмен дистанцировался от ситуации с применением украинскими военными спутниковой системы Starlink, которая принадлежит компании Маска SpaceX. Как заверил американец, указанная система не применяется для ведения наступательных боевых действий — ее используют только для обороны и гражданских целей.

Источник в Белом доме заявил Axios, что Вашингтон не имеет отношения к каким-либо потенциальным ограничениям работы спутниковой связи Starlink на Украине. Однако, пишет издание, в Киеве этому не верят и "по-прежнему относятся к этому с подозрением".

Тем временем The Daily Telegraph утверждает, что ограничение системы спутниковой связи Starlink на Украине сделало непригодной львиную долю арсенала беспилотников ВСУ. Из-за ограничений почти все украинские дроны перемещаются с перебоями связи на 10-20 секунд, поэтому бандеровцам пришлось отменить некоторые миссии.