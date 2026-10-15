Сентябрьское тепло придет в Москву в конце недели

К выходным в Московский регион придет сентябрьское тепло.

К пятнице, 17 октября, воздух прогреется до плюс 18 градусов, а ночью будет плюс 7 - плюс 10, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

На выходных ожидается 16 градусов тепла. В воскресенье в связи с приближением атмосферного фронта погода начнет хмуриться. Возможны локальные кратковременные дожди.

"Станет на градус-другой посвежее" – предупредил Тишковец.

На следующей неделе ожидается от плюс 7 до 12 тепла, ночи будут холодными – от нуля до плюс пяти. Будет малооблачная и сухая погода.